Россиянин Ян проиграл грузину Двалишвили в главном бою турнира UFC Fight Night 221

Фото: Zuma/TASS/Louis Grasse

Российский боец ММА, бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян проиграл бой против грузина Мераба Двалишвили в главном поединке UFC Fight Night 221. Об этом сообщается на сайте UFC.

Главный бой турнира, который прошел в Лас-Вегасе в США, продлился все пять раундов. Двалишвили победил единогласным решением судей.

30-летний боец Ян проиграл уже три боя в UFC подряд. Всего на его счету 16 побед и 5 поражений.

Двалишвили 32 года, его победная серия продлилась до девяти боев. На его счету 16 побед и 4 поражения.

Ранее сообщалось, что российский боец ММА Усман Нурмагомедов победил американца Бенсона Хендерсона на турнире в Сан-Хосе и прошел в полуфинал Гран-при Bellator 292. Для 24-летнего Нурмагомедова это стало 17 победой подряд в 17 поединках.

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