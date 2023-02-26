Бойца ММА Крылова госпитализировали за несколько часов до поединка в UFC

Фото: Instagram (запрещен на территории Российской Федерации) / nikitakrylovufc

Российского спортсмена ММА Никиту Крылова госпитализировали с пищевым отравлением за несколько часов до боя в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя бойца.

Крылов должен был выйти на ринг против американца Райана Спэнна, их поединок возглавил бы турнир UFC в Лас-Вегасе.

"У Никиты сильное отравление. Тошнота и температура. Его сняли с поединка после консультации с врачами UFC", – поделился представитель спортсмена.

В команде Крылова заявили, что не в курсе причин отравления. Спортсмен является представителем тяжелой и полутяжелой весовых категорий.

Ранее российский боец (ММА) Ислам Махачев победил представителя Австралии Александра Волкановски. Он впервые защитил титул Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе. Судьи единогласно огласили победу российского спортсмена.

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