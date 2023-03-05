Триумфальное возвращение Джонса и провал Шевченко. Чем запомнился UFC 285

В ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 285. В главном бою американец Джон Джонс в первом же раунде победил француза Сирила Гана и стал новым чемпионом в тяжелом весе. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о возвращении в ринг легенды UFC и других ключевых поединках турнира.



Джефф Нил – Шавкат Рахмонов

Фото: AP Photo/David Becker

Список наиболее интересных боев на UFC 285 открывал поединок Джеффа Нила и Шавката Рахмонова. Несмотря на то, что американец располагался выше казахстанского бойца в рейтинге (седьмое место против девятого) номинальным фаворитом этой встречи считался именно последний.

Чемпион M-1 Global в полусреднем весе Рахмонов дебютировал в самом популярном бойцовском промоушене в октябре 2020-го года на турнире UFC 254. Том самом, который стал заключительным в карьере Хабиба Нурмагомедова. Шавкат тогда в первом же раунде задушил Алекса Оливейру, после чего начал триумфальное шествие к титулу в UFC. К поединку с Джеффом Нилом Рахмонов подходил с серией из четырех побед в промоушене кряду с общим рекордом 16-0 во всех турнирах.

Результаты американского спортсмена были менее внушительными (15 побед и 4 поражения), но все же Нил находился в топ-10 полусреднего дивизиона. Поэтому он мог навязать обоюдоострую борьбу и доставить казахстанцу неприятности.

Поединок сразу же начался с активных действий. Неплохо включился в работу в стойке Рахмонов, но и Нил спокойно доставал соперника ударами в голову. И по итогам первого раунда хоть Шавкат и имел небольшое преимущество, оба бойца серьезно потрепали друг друга. Во второй пятиминутке казахстанец продолжил забирать инициативу и силы у Нила, перебивая противника уже с более весомой разницей по очкам. Тем не менее, американский боец иногда отвечал чрезвычайно опасными выпадами. Но всякий раз Рахмонов стойко "съедал" прилетающие боковые в челюсть, иногда даже улыбаясь в ответ.

В начале третьего раунда эта самоуверенность едва не стоила Шавкату боя. Казахстанский спортсмен пропустил двойку в голову, после чего, мягко говоря, поплыл. Ему удалось спастись в клинче, и затем Рахмонов несколько раз попытался провести тейкдаун – неудачно.

За две минуты до гонга Шавкат сумел перевернуть ход раунда и всего боя: мощным правым хуком он заставил Нила пошатнуться и начал добивать соперника в стойке. Пытаясь отдышаться, Джефф позволил пройти себе за спину, что стало для него роковой ошибкой. Рахмонов тут же закрыл замок на шее американца (стоит отметить, что оба бойца при этом находились в стойке!) и заставив Нила сдаться.

Валентина Шевченко – Алекса Грассо

Фото: AP Photo/David Becker

Уже сейчас можно сказать, что соглавный бой турнира неожиданно подарил одну из главных сенсаций года. Валентина Шевченко последние пять лет доминировала в наилегчайшем весе, защитив чемпионский титул семь раз. Многим из ее соперниц почти удавалось отобрать пояс, но в конечном счете безрезультатно. Пожалуй, ближе всех к заветной цели подобралась Тайла Сантос, которую киргизо-перуанская спортсменка одолела лишь раздельным решением судей. Но тем не менее, Шевченко в каждом бою выглядела настолько мощно, что представить себе проигрыш Валентины было сложно. А досрочное поражение — почти невозможно.

До сегодняшнего турнира Шевченко шла на рекорде – 23 победы и 3 проигрыша. Два поражения, еще в легчайшем весе, нанесла ей Аманда Нуньес – оба по результатам судейского решения. И всего один раз Шевченко проиграла досрочно Лиз Кармуш. Тогда американка победила Валентину техническим нокаутом. Однако после того, как обе спортсменки оказались в UFC, промоушен организовал реванш, который Шевченко выиграла единогласным решением. Это была ее вторая защита титула в наилегчайшем весе.

Валентина все-таки дала осечку. У мексиканки Алексы Грассо, претендовавшей на пояс, была неплохая статистика – 15 побед и 3 поражения. Но до поединка ее все же было сложно назвать серьезной соперницей Шевченко, а эксперты считали Валентину фавориткой встречи за явным преимуществом. На практике вышло совсем по-другому.

В первом раунде соперницы аккуратно обменивались ударами в стойке, но Грассо незначительно вела по очкам. В следующей пятиминутке Шевченко попыталась взять свое в борьбе, но мексиканка уверенно оборонялась и не дала Валентине извлечь выгоду из своей позиции. Третий раунд снова вышел равным. А в четвертом произошло нечто совсем удивительное.

Большую часть времени спортсменки снова провели в стойке, без шокирующих ударов. Но внезапно на последней минуте Валентина попыталась пробить ногой с разворота, а Алекса в мгновение прыгнула за спину сопернице и вышла на удушающий. Как ни пыталась Шевченко закрыть шею подбородком, сопротивление было бесполезно. На 25 секунд до конца боя Валентина была вынуждена постучать по октагону, подарив таким образом титул Грассо.



Джон Джонс – Сирил Ган

Фото: AP Photo/David Becker

Ключевой бой турнира UFC 285 обещал не менее яркие эмоции, чем предыдущие два поединка. Ранее президент промоушена Дана Уайт анонсировал возвращение в октагон экс-чемпиона полутяжелого дивизиона и бывшего первого номера рейтинга вне зависимости от весовой категории Джона Джонса. В январе 2023-го года наконец стало известно, что американец подерется за чемпионский пояс (причем уже в тяжелом весе) с французским бойцом Сирилом Ганом.

Этот поединок стал возможен после того, как UFC со скандалом покинул действующий на тот момент победитель Франсис Нганну. Как объяснил Уайт, он пытался "годами" договориться с камерунцем о новом контракте, но сделать этого не удалось. При этом президент UFC заявил, что Нганну никогда не появится в промоушене.

В похожей позиции был и Джонс, который ушел из боев после того, как точно так же не смог договориться с Уайтом о более выгодных финансовых условиях. Позиция американского бойца была понятна: в то время Джонс не просто находился в числе лучших спортсменов UFC – он, пожалуй, был лучшим.

К тому же Джон был одновременно едва ли не главным ветераном промоушена. Страшно сказать, но американец дебютировал в UFC почти 15 лет назад. А уже в 2011-м году завоевал пояс в полутяжелом весе в бою против Маурисиу Руа, став в 23 года самым молодым чемпионом UFC. Этот рекорд, к слову, до сих пор не побит. После этого Джонс восемь раз защитил титул и утратил пояс лишь из-за применения допинга.

Вернувшись после дисквалификации, американский боец тут же завоевал пояс, вырубив Александра Густафссона. Затем он еще трижды защитил звание чемпиона в полутяжелом весе. Позже был громкий хлопок дверью, но, по всей видимости, спустя почти три года разбирательств выход все же был найден. И многие любители единоборств по всему миру с облегчением выдохнули.

В то же время были и опасения: в конце концов, Джонсу уже 35 лет, он не выходил в октагон февраля 2020-го года, да еще и перешел в тяжелый вес. К тому же Сирил Ган – первый номер рейтинга и чрезвычайно быстрый для дивизиона боец.

Как показала практика, переживания были напрасными: Джонс попросту не заметил француза. Спустя минуту после начала боя американский ветеран с легкостью завалил соперника, а еще через минуту успешно завел руку на удушающий и заставил Гана сдаться. Возвращение Джонса вышло не просто удачным, а фантастически впечатляющим.

