Отменен поединок за титул чемпиона UFC между Махачевым и Царукяном

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Бой между россиянином Исламом Махачевым, который является обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, и соотечественником Арманом Царукяном отменен. Об этом сообщил президент UFC Дэйна Уайт в соцсети X.

Противостояние должно было состояться в ночь на 19 января в Инглвуде, штат Калифорния. Однако из-за травмы спины Царукян был вынужден сняться с поединка.

Как рассказал ТАСС источник в команде спортсмена, россиянин получил повреждение во время финального этапа сгонки веса. Сейчас его здоровью ничто не угрожает, уточнили в окружении бойца.

Теперь, как утверждает Уайт, Царукяна заменит бразилец Ренато Мойкано.

На счету 28-летнего Царукяна 22 победы и 3 поражения. В UFC спортсмен провел 11 поединков, выиграв 9 из них.

В 2023 году Махачев победил представителя Австралии Александра Волкановски. Спортсмен из РФ впервые защитил титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Сражение длилось в течение пяти раундов.

Махачев является чемпион по боевому самбо как в России, так и в мире. На счету спортсмена 24 победы и одно поражение, теперь Махачев идет на серии из 12 побед.

