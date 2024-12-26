Боксер Пакьяо возобновит карьеру в 2025 году

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Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо собирается возобновить спортивную карьеру в следующем году. В этом он сам признался в беседе с журналистами.

"У нас есть ряд предложений, сейчас мы будем обсуждать и выбирать", – передает ТАСС его слова.

Боксеру 46 лет. За время карьеры он одержал 62 победы, 39 из которых – нокаут. При этом были и поражения – 8 раз. Последний раз Пакьяо выходил на ринг в 2021 году, тогда он встретился в бою с Йорденисом Угасу.

В октябре российский боксер Артур Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира по боксу в весовой категории до 79,38 килограмма, победив Дмитрия Бивола по результатам 12-раундового поединка в Эр-Рияде раздельным решением судей.

Реванш между Бетербиевым и Биволом пройдет 22 февраля 2025 года в Эр-Рияде. На счету Бетербиева 21 победа, из которых 20 нокаутов, и ни одного поражения.

