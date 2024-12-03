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03 декабря, 07:59

Спорт

Реванш боксеров Бивола и Бетербиева состоится 22 февраля в Саудовской Аравии

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Реванш между российскими боксерами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом пройдет 22 февраля 2025 года в Эр-Рияде. Об этом на странице в соцсети X заявил председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.

В ночь на 13 октября Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира по боксу в весовой категории до 79,38 килограмма, победив Бивола по результатам 12-раундового поединка в Эр-Рияде раздельным решением судей.

Таким образом, Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета, Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской организации, а также завоевал пояс Всемирной боксерской ассоциации, принадлежавший Биволу. На его счету 21 победа, из которых 20 нокаутов, и ни одного поражения.

Бивол, в свою очередь, потерпел первое поражение в своей карьере при 23 победах, из них 12 нокаутом.

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