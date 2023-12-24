Российский боксер Бивол защитил титул чемпиона мира WBA, победив британца Артура

Фото: AP Photo/John Locher

Российский боксер Дмитрий Бивол защитил титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 килограмма и заполучил пояс чемпиона мира Международной боксерской организации. Об этом сообщает ТАСС.

Так, россиянин выиграл у британца Линдона Артура в 12-раундовом поединке единогласным решением судей. Объединительный бой прошел в субботу, 23 декабря, в Эр-Рияде в Саудовской Аравии.

Таким образом Бивол в 11-й раз защитил титул WBA, которым он владеет с 2017 года. Россиянин по-прежнему не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге. На его счету 22 победы, 11 из которых нокаутом.

Ранее олимпийский чемпион Евгений Тищенко завоевал титул чемпиона мира по Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в новой весовой категории - bridgerweight ("вес Бриджера", до 101,6 килограмм).

В поединке, прошедшем на турнире IBA Champions Night в Дубае, россиянин выиграл у Леона Харта из Германии нокаутом в 6-м раунде.