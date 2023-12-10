Российский боксер Евгений Тищенко завоевал титул чемпиона мира WBA

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Олимпийский чемпион Евгений Тищенко завоевал титул чемпиона мира по Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в новой весовой категории - bridgerweight ("вес Бриджера", до 101,6 килограмм). Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что в поединке, прошедшем на турнире IBA Champions Night в Дубае, россиянин выиграл у Леона Харта из Германии нокаутом в 6-м раунде. На счету 32-летнего Тищенко теперь 13 побед (8 нокаутом) и 1 поражение. В активе 35-летнего Харта 22 победы (13 нокаутом), 6 поражений, 1 ничья.

Ранее стало известно, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций решила не менять свое решение на запрет участвовать в Олимпиаде 2024 года российским спортсменам. Как уточнил глава ассоциации, российские спортсмены могут выступить на Олимпиаде, но не в легкой атлетике. Это позиция, которая была "почти единогласно" принята представителями легкоатлетических федераций.