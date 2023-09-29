Шведский боксер отказался пожимать руку спортсмену из России

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Шведский боксер Отто Валлин не стал пожимать руку спортсмену из России Мурату Гассиеву. Об этом заявили в пресс-службе Федерации бокса РФ.

Это произошло во время церемонии взвешивания перед боем боксеров в Турции. Поединок в тяжелом весе состоится 30 сентября.

"Я здесь не для того, чтобы дружить с ним, а чтобы победить его. Это бокс, а не дружелюбный вечер. Я уважаю Мурата как боксера", – рассказал шведский спортсмен.

В свою очередь, российский боксер отметил, что спокойно отреагировал на решение Валлина и не обиделся.

"Я проявил к нему уважение, как и ко всем своим соперникам. Просто было как-то непривычно", – добавил Гассиев.

Гассиев является экс-чемпионом Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). На счету боксера 30 побед и одно поражение. Кроме того, один поединок у россиянина признан несостоявшимся. У Валлина 25 побед и одно поражение.

Ранее украинская саблистка Ольга Харлан, которая отказалась пожать руку российской спортсменке на чемпионате мира, сообщила о необходимости "давить" на международные федерации для отмены правила рукопожатий в спорте. Она подчеркнула, что атлеты Украины не пожимают руку спортсменам из РФ и Белоруссии.

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