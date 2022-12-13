Дмитрий Бивол стал лучшим боксером года

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Российский спортсмен Дмитрий Бивол признан лучшим боксером года Всемирной боксерской ассоциацией (WBA), сообщает ТАСС.

На конгрессе Всемирной боксерской ассоциации в Орландо Бивол получил награду, которую ему вручил президент WBA Хильберто Мендоса.

"Хочу выразить благодарность. Я очень рад быть частью WBA. WBA дала мне шанс завоевать и защищать мой титул чемпиона мира. Многие пытались его у меня отобрать, и я провел много боев за титул WBA. Большое спасибо, и большое спасибо моей команде! Попытаюсь сделать все, что в моих силах в 2023 году и в последующие годы", – сказал боксер.

Дмитрию Биволу 31 год, за свою карьеру он одержал 21 победу и не было ни одного поражения. В этом году Бивол победил мексиканцев Сауля Альвареса и Хильберто Рамиреса и защитил титул суперчемпиона мира по версии WBA.

Ранее сообщалось, что умер на 80-м году жизни американский баскетболист, трехкратный чемпион НБА Пол Сайлас. Спортсмен дважды становился чемпионом НБА с "Бостон Селтикс" (в 1974 и 1976 годах), а также один раз с "Сиэтл Суперсоникс" (1979). После окончания карьеры Сайлас занимал должность главного тренера в нескольких клубах НБА.

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