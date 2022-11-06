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03:34

Спорт

Российский боксер Бивол защитил титул суперчемпиона мира по версии WBA

Фото: depositphotos/SergeyNivens

Россиянин Дмитрий Бивол победил мексиканца Хильберто Рамиреса и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) в полутяжелой весовой категории, передает РИА Новости.

Поединок прошел в Абу-Даби в субботу.

Отмечается, что для мексиканца это поражение стало первым на профессиональном уровне.

В июле 2022 года российский боец ММА в тяжелом весе Сергей Павлович за минуту отправил американца Деррика Льюиса в нокаут на турнире UFC 277. В активе российского бойца 16 побед и одно поражение.

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