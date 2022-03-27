Российский боец UFC Аскаров потерпел первое поражение в карьере

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Аскар Аскаров уступил новозеландцу Каю Кара-Франсу в рамках турнира UFC Fight Night 205. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что турнир проходит в американском городе Колумбусе. Поединок состоялся в рамках основного карда.

Как уточняется, Аскарову 29 лет. За карьеру в MMA он выступает в наилегчайшем весе, выиграл 14 боев при одном поражении и одной ничьей.

Ранее австралийская теннисистка Эшли Барти, занимающая первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), объявила о завершении спортивной карьеры. Отмечается, что на счету Барти 15 титулов под эгидой организации. Австралийка занимает первую строчку мирового рейтинга с 9 сентября 2019 года.

До этого экс-чемпион мира по боксу по версии Всемирного боксерского совета (WBC) россиянин Руслан Проводников заявил о завершении карьеры.

В активе Проводникова – 25 побед (18 нокаутов) и пять поражений (0 нокаутов) на профессиональном ринге. Он владел чемпионским поясом по версии WBO с 2013 по 2014 год, а последний профессиональный поединок провел в 2016 году.