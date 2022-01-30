Гимнаст Далалоян опроверг информацию о завершении карьеры

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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике в командных соревнованиях Артур Далалоян не планирует завершать карьеру. Об этом он заявил в своем Instagram-аккаунте.

"Ряд СМИ написали, что я завершил карьеру. Это не так. Меня не так поняли", – отметил спортсмен.

По словам Далалояна, он написал, что между семьей и спортом выбирает семью, однако не имел в виду, что завершает карьеру.

"Имелось ввиду, что сейчас нет соревнований, и какие-то сборы могут быть пропущены, но, конечно, я остаюсь спортсменом и впереди нас ждет много больших турниров!", – заявил гимнаст.

Ранее появилась информация, что Артур Далалоян объявил о завершении карьеры. Сообщалось, что спортсмен объяснил данное решение желанием посвящать себя семье.

Он отмечал, что всегда приходит время принятия решения, и, по его мнению, "пора бы уже приземлиться и подумать не о себе", несмотря на то, что спорт подарил незабываемые годы.