Гимнаст Далалоян опроверг информацию о завершении карьеры

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике в командных соревнованиях Артур Далалоян не планирует завершать карьеру. Об этом он заявил в своем Instagram-аккаунте.
"Ряд СМИ написали, что я завершил карьеру. Это не так. Меня не так поняли", – отметил спортсмен.
По словам Далалояна, он написал, что между семьей и спортом выбирает семью, однако не имел в виду, что завершает карьеру.
"Имелось ввиду, что сейчас нет соревнований, и какие-то сборы могут быть пропущены, но, конечно, я остаюсь спортсменом и впереди нас ждет много больших турниров!", – заявил гимнаст.
Ранее появилась информация, что Артур Далалоян объявил о завершении карьеры. Сообщалось, что спортсмен объяснил данное решение желанием посвящать себя семье.
Он отмечал, что всегда приходит время принятия решения, и, по его мнению, "пора бы уже приземлиться и подумать не о себе", несмотря на то, что спорт подарил незабываемые годы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: