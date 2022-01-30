Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Российский гимнаст Артур Далалоян объявил о завершении карьеры. Спортсмен объяснил данное решение желанием посвящать себя семье.
"Всегда приходит время принятия решения, на двух стульях не усидишь. Спорт подарил мне ни с чем не сравнимое чувство полета, это незабываемые годы! Но, наверное, пора бы уже приземлиться, наверное, пора подумать не о себе", – написал Далалоян на своей странице в Instagram.
Артур Далалоян является олимпийским чемпионом Токио в командном многоборье, трехкратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы. За несколько месяцев до соревнований в Токио он получил травму ноги, но смог восстановиться и выступить.
Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев победил грека Стефаноса Циципаса в полуфинале Australian Open. Россиянин победил со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1. На турнире он выступал под вторым номером. Грек выступал под четвертым номером посева.
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