Даниил Медведев вышел в финал Australian Open

Фото: AP Photo/Hamish Blair

Российский теннисист Даниил Медведев победил грека Стефаноса Циципаса в полуфинале Australian Open.

Россиянин победил со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1. На турнире он выступал под вторым номером. Грек выступал под четвертым номером посева.

В финале Медведев встретится с испанцем Рафаэлем Надалем. Матч состоится 30 января.

Ранее Медведев обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинальном матче Australian Open. Встреча длилась 4 часа 38 минут и завершилась со счетом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4 в пользу российского спортсмена.

До этого сборная России по теннису стала одним из участников полуфинала турнира ATP Cup в Сиднее (Австралия). В третьем матче группового раунда дуэт Даниила Медведева и Романа Сафиуллина обыграл пару из Италии Маттео Берреттини/Янник Синнер. Встреча завершилась со счетом 2:1.