Сборная России по теннису вышла в полуфинал ATP Cup

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Сборная России по теннису стала одним из участников полуфинала турнира ATP Cup в Сиднее (Австралия). Об этом сообщает РИА Новости.

В третьем матче группового раунда дуэт Даниила Медведева и Романа Сафиуллина обыграл пару из Италии Маттео Берреттини/Янник Синнер. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу россиян.

Благодаря трем победам из трех возможных российская команда заняла первое место в группе. Соперник России по следующему раунду станет известен позднее. В другом полуфинале сыграют Испания и Польша.

В настоящий момент российская сборная является действующим победителем турнира ATP Cup.

В декабре 2021 года национальная команда по теннису в третий раз в своей истории выиграла Кубок Дэвиса. До этого россияне побеждали в 2002 и 2006 годах.