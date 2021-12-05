Сборная России по теннису в третий раз выиграла Кубок Дэвиса

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В финале Кубка Дэвиса сборная России по теннису после победы Даниила Медведева над Марином Чиличем обыграла команду Хорватии. Об этом сообщает РИА Новости.

Финал состоялся в Мадриде. Во второй встрече Медведев обошел Чилича со счетом 7:6 (9:7), 6:2. Соперники провели на корте 1 час 28 минут.

Российская сборная в третий раз в своей истории выиграла Кубок Дэвиса. До этого россияне побеждали в 2002 и 2006 годах.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Медведев победил шведского спортсмена Микаэля Имера во второй одиночной игре четвертьфинала Кубка Дэвиса. Игра прошла в Мадриде и завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Медведева.