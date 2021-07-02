Теннисист Андрей Рублев вышел в четвертый круг Уимблдона

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23-летний российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертый круг матча Уимблдон, обыграв в третьем круге итальянца Фабио Фоньини со счетом 6:3, 5:7, 6:4, 6:2.

В следующем этапе российский спортсмен сыграет с победителем матча между посеянным девятым на турнире аргентинцем Диего Щварцманом и венгром Мартоном Фучовичем, идущим на 48-й позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает ТАСС.

На данный момент Рублев находится на седьмом месте в рейтинге АТР и является обладателем восьми титулов ассоциации. Кроме того, он четырежды выходил в четвертьфинал на турнирах Большого шлема, но на Уимблдоне он впервые сыграет в четвертом круге.

Фоньини 34 года, и он посеян на турнире под 26-м номером, а в мировом рейтинге располагается на 31-й строчке. Свой лучший результат он показал на турнирах Большого шлема, выйдя в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2011). На Уимблдоне ему ни разу не удавалось пройти дальше третьего круга.

Уимблдон стоит третьим в календаре турниром Большого шлема, а призовой фонд составляет более €40 млн. Рекорд по победам в мужском одиночном разряде принадлежит швейцарцу Роджеру Федереру. Он выиграл турнир восемь раз.

Уимблдон проводится в 134-й раз, из-за пандемии COVID-19 в прошлом году турнир не состоялся. В этом году соревнования завершатся 11 июля.

Ранее стало известно, что столичные власти окажут поддержку Федерации тенниса России в проведении международного теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля". Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

