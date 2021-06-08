Собянин поддержал проведение теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"

14:27
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Столичные власти окажут поддержку Федерации тенниса России в проведении международного теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля". Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства по итогам заседания президиума правительства города.
Главный теннисный турнир России вновь пройдет в столице после годичного перерыва, который был вызван пандемией.
"ВТБ Кубок Кремля" будет проходить с 7 по 25 октября во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.
"Ожидается, что в турнире 2021 года примут участие до тысячи человек: игроки, тренеры, гости, организаторы и другие", – говорится в сообщении.
В 2019 году турнир проходил с 12 по 20 октября в ледовом дворце "Крылатское". Тогда победителем в мужском одиночном разряде стал россиянин Андрей Рублев, в женском – швейцарка Белинда Бенчич.
"ВТБ Кубок Кремля" – первый в истории России ежегодный международный профессиональный турнир по теннису. Он объединяет мужские и женские соревнования в крытом помещении. Группа ВТБ поддерживает турнир с 1998 года.
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