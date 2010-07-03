Клиенты ВТБ могут приобрести билеты на теннисный турнир со скидкой 30%

Первый этап продажи билетов на 30-й теннисный турнир ВТБ Кубок Кремля стартовал 4 июня. До конца месяца клиенты ВТБ могут приобрести их с 30-процентной скидкой.
Уточняется, что специальная цена действует при оплате картами ВТБ, ВТБ24 и Банка Москвы. Скидка распространяется на любой из дней турнира. А для прочих желающих посетить теннисный турнир при оплате картой действует скидка 20%. Со списком точек продажи и подробностями акции можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия.
Юбилейный турнир ВТБ Кубок Кремля будет проходить с 12 по 20 октября. В этом году его площадкой впервые станет Ледовый дворец "Крылатское".
ВТБ Кубок Кремля – первый в истории России ежегодный международный профессиональный турнир по теннису. Он объединяет мужские и женские соревнования в крытом помещении. Группа ВТБ поддерживает турнир с 1998 года.
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