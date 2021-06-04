Сизиковой может грозить до 5 лет лишения свободы в случае признания виновной

Фото: instagram.com/yana_sizikova

Теннисистке Яне Сизиковой в случае признания виновной в спортивной коррупции может грозить до пяти лет лишения свободы и штраф в размере 500 тысяч евро. Об этом сообщил адвокат Фредерик Бело.

Сама спортсменка потрясена выдвигаемыми против нее обвинениями и считает их клеветой. По словам защитника, Сизикова не совершала таких преступлений.

"Эти обвинения наносят вред ее репутации. В связи с этим семья россиянки намерена подать жалобу", – цитирует адвоката ТАСС.

Он также добавил, что спортсменка может быть освобождена уже сегодня вечером или в субботу утром. При этом юрист уточнил, что пока не располагает информацией, будет ли ей разрешено покинуть Францию после освобождения.

Ранее СМИ информировали, что спортсменку задержали в Париже из-за подозрения в умышленном проигрыше. По предварительным данным, теннисистка была задержана в четверг вечером, когда выходила с сеанса массажа после окончания матча.

Президент Федерации тенниса России заявил, что в ФТР нет никаких бумаг, которые касаются непосредственно задержания Яны Сизиковой, но информацию об этом уже получили. Там уточнили, что держат со спортсменкой тесную связь.