Президент Федерации тенниса РФ прокомментировал задержание Сизиковой

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Президент Федерации тенниса России заявил, что в ФТР нет никаких бумаг, которые касаются непосредственно задержания Яны Сизиковой, но информацию об этом там уже получили.

О задержании стало известно и в посольстве РФ. Там уточнили, что держат со спортсменкой тесную связь.

"Посольству известно о задержании российской теннисистки Яны Сизиковой, участвующей в турнире Roland Garros. Находимся в контакте с французскими властями и семьей задержанной", – сказал пресс-секретарь дипмиссии Александр Макогонов.

Он отметил, что дипмиссия примет необходимые действия по защите прав и интересов российской гражданки.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что российскую теннисистку задержали в Париже по подозрению в "умышленном проигрыше" на Roland Garros в минувшем году.