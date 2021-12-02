Российские теннисисты победили шведов и вышли в 1/2 финала Кубка Дэвиса

Фото: JUANJO MARTIN/EPA/ТАСС

Российский теннисист Даниил Медведев победил шведского спортсмена Микаэля Имера во второй одиночной игре четвертьфинала Кубка Дэвиса.

Игра прошла в Мадриде и завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Медведева.

До этого, в четверг россиянин Андрей Рублев обыграл Элиаса Имера со счетом 6:2, 5:7, 7:6 (7:3).

В полуфинале команда России сыграет с командой Германии. Матч пройдет 4 декабря.

Ранее российский теннисист Аслан Карацев выиграл "Кубок Кремля", обыграв в финальном матче хорвата Марина Чилича.