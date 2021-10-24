Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Российский теннисист Аслан Карацев выиграл "Кубок Кремля", обыграв в финальном матче хорвата Марина Чилича.

Встреча продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу российского спортсмена. Карацев выполнил две подачи навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи.

В свою очередь его соперник сделал шесть эйсов, одну двойную ошибку и один нереализованный брейк-пойнт.

"Кубок Кремля" в мужском одиночном разряде по теннису проходил с 16 по 24 октября во Дворце спорта "Лужники", а также во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Аслану Карацеву 28 лет. Он стал десятым представителем России, выигравшим "Кубок Кремля". Это третий раз подряд, когда в мужском одиночном разряде выигрывает российский спортсмен. В 2018 году трофей выиграл Карен Хачанов, в 2019–м – Андрей Рублев, в 2020–м турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.

На Олимпийских играх в Токио Карацев завоевал серебро в миксте в паре с Еленой Весниной.

