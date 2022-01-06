Власти Австралии прокомментировали депортацию из страны Новака Джоковича

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Фото: AP Photo/Bernat Armangue
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон прокомментировал депортацию первой ракетки мира Новака Джоковича из страны из-за проблем с визой.
"Правила есть правила, особенно когда речь идет о наших границах. Никто не стоит выше этих правил. Наша сильная пограничная политика имеет решающее значение для Австралии, <...> мы продолжаем проявлять бдительность", – написал он в Twitter.
Ранее австралийские власти аннулировали визу Джоковича из-за ошибки подачи документов. Член команды спортсмена, отвечавший за сбор документов, допустил ошибку, выбрав тип визы, который нельзя получить с медотводом от вакцинации. В связи с этим по прибытии в Австралию теннисист не прошел паспортный контроль.
Ранее президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев предложил рассмотреть возможность создания механизма, который упростит процесс выдачи рабочих виз США спортсменам.
Он отметил, что спортсмены – самая проверяемая категория граждан, они проходят множество тестирований на допинг и коронавирус. Также он считает, что международное соглашения о выдаче виз спортсменам позволит избежать покупки и подделки документов.
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