Теннисист Андрей Рублев заразился коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Российский теннисист Андрей Рублев сдал положительный тест на коронавирус, спортсмен находится на изоляции в Испании с легкими симптомами COVID-19. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Сейчас я в Барселоне и, к сожалению, мой тест на COVID-19 дал положительный результат. У меня минимальные симптомы. Я нахожусь в изоляции и соблюдаю все предписания под наблюдением врачей", – заявил Рублев.

Теннисист отметил, что ранее прошел полный курс вакцинации от коронавируса. Из-за болезни Рублев не сможет принять участие в турнире ATP Cup в Сиднее (1–9 января), а также в Открытом чемпионате Австралии (17–30 января).

Спортсмен добавил, что теперь сможет отправиться в Австралию лишь когда "это будет безопасно для окружающих", а также признался, что очень расстроен происходящим.

Ранее сборная России по теннису в третий раз в своей истории выиграла Кубок Дэвиса. В финале российская команда благодаря победе Даниила Медведева над Марином Чиличем обыграла команду Хорватии. До этого россияне побеждали в 2002 и 2006 годах.