Теннисист Андрей Рублев заразился коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Российский теннисист Андрей Рублев сдал положительный тест на коронавирус, спортсмен находится на изоляции в Испании с легкими симптомами COVID-19. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
"Сейчас я в Барселоне и, к сожалению, мой тест на COVID-19 дал положительный результат. У меня минимальные симптомы. Я нахожусь в изоляции и соблюдаю все предписания под наблюдением врачей", – заявил Рублев.
Теннисист отметил, что ранее прошел полный курс вакцинации от коронавируса. Из-за болезни Рублев не сможет принять участие в турнире ATP Cup в Сиднее (1–9 января), а также в Открытом чемпионате Австралии (17–30 января).
Спортсмен добавил, что теперь сможет отправиться в Австралию лишь когда "это будет безопасно для окружающих", а также признался, что очень расстроен происходящим.
Ранее сборная России по теннису в третий раз в своей истории выиграла Кубок Дэвиса. В финале российская команда благодаря победе Даниила Медведева над Марином Чиличем обыграла команду Хорватии. До этого россияне побеждали в 2002 и 2006 годах.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: