Третьяк оценил возможный запрет игрокам НХЛ на участие в ОИ в Пекине

Фото: ТАСС/пресс-служба Госдумы РФ
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк оценил возможный запрет для игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на участие в Олимпиаде в Пекине, передает RT.
По словам функционера, в ближайшее время руководство НХЛ официально объявит об отказе от участия в Олимпийских играх.
"У нас есть игроки, которые на Кубке Первого канала показали хороший хоккей. Очень жалко, конечно, если энхаэловцы не поедут, но, видите, как жизнь... Все хотят на Олимпиаду поехать. Если энхаэловцы не поедут, поедут ребята из КХЛ", – заявил Третьяк.
Американский спортивный телеканал ESPN ранее сообщил, что НХЛ и ассоциация игроков лиги откажутся от участия в ОИ в Пекине на фоне распространения "Омикрон"-штамма коронавируса.
Накануне стало известно, что руководство лиги приняло решение приостановить регулярный чемпионат НХЛ из-за коронавируса. Ограничение пока введено на срок до 26 декабря.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: