Третьяк оценил возможный запрет игрокам НХЛ на участие в ОИ в Пекине

Фото: ТАСС/пресс-служба Госдумы РФ

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк оценил возможный запрет для игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на участие в Олимпиаде в Пекине, передает RT.

По словам функционера, в ближайшее время руководство НХЛ официально объявит об отказе от участия в Олимпийских играх.

"У нас есть игроки, которые на Кубке Первого канала показали хороший хоккей. Очень жалко, конечно, если энхаэловцы не поедут, но, видите, как жизнь... Все хотят на Олимпиаду поехать. Если энхаэловцы не поедут, поедут ребята из КХЛ", – заявил Третьяк.

Американский спортивный телеканал ESPN ранее сообщил, что НХЛ и ассоциация игроков лиги откажутся от участия в ОИ в Пекине на фоне распространения "Омикрон"-штамма коронавируса.

Накануне стало известно, что руководство лиги приняло решение приостановить регулярный чемпионат НХЛ из-за коронавируса. Ограничение пока введено на срок до 26 декабря.