Регулярный чемпионат НХЛ приостановили из-за коронавируса

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Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги приостановлен до 26 декабря из-за коронавируса. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу НХЛ.

Уточняется, что всего Национальной хоккейной лигой и Ассоциацией игроков НХЛ было отложено проведение пяти матчей, запланированных на 23 декабря. На это время спортсмены вернутся в свои клубы и пройдут тестирование на коронавирус.

Ранее сообщалось, что "Вашингтон" уступил "Чикаго" в игре регулярного чемпионата НХЛ. Матч состоялся на стадионе "Юнайтед-центр". Встреча завершилась в овертайме со счетом 5:4.

В составе победителей две шайбы забил Алекс Дебринкэт (34-я и 56-я минуты). У "Чикаго" отличились Филипп Курашев (35), Маккензи Энтвистл (35) и Калеб Джонс (62).

