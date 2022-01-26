Теннисист Медведев вышел в полуфинал Australian Open

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Россиянин Даниил Медведев обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинальном матче Australian Open.

Встреча длилась 4 часа 38 минут и завершилась со счетом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4 в пользу российского спортсмена.

Таким образом, Медведев одержал 12-ю победу подряд на турнирах Большого шлема. В полуфинале россиянин встретится с греком Стефаносом Циципасом.

Ранее Медведев обыграл американца Максима Кресси и вышел в четвертьфинал Australian Open 2022 года. Встреча продлилась 3 часа 27 минут и завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5.

До этого сборная России по теннису стала одним из участников полуфинала турнира ATP Cup в Сиднее (Австралия). В третьем матче группового раунда дуэт Даниила Медведева и Романа Сафиуллина обыграл пару из Италии Маттео Берреттини/Янник Синнер. Встреча завершилась со счетом 2:1.