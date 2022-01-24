Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open

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Российский теннисист Даниил Медведев обыграл американца Максима Кресси и вышел в четвертьфинал Australian Open 2022 года.

Встреча, которая продлилась 3 часа 27 минут, завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5. При этом во время третьего сета Медведев брал тайм-аут из-за болей в спине.

Следующая встреча состоится с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом.

Ранее сборная России по теннису стала одним из участников полуфинала турнира ATP Cup в Сиднее (Австралия). В третьем матче группового раунда дуэт Даниила Медведева и Романа Сафиуллина обыграл пару из Италии Маттео Берреттини/Янник Синнер. Встреча завершилась со счетом 2:1.

