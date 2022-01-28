"Ювентус" за 70 млн евро приобрел у "Фиорентины" сербского футболиста Влаховича

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Итальянский футбольный клуб "Ювентус" договорился с "Фиорентиной" о переходе сербского нападающего Душана Влаховича. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте клуба.

Сумма трансфера составила 70 миллионов евро. Выплачивать ее будут в течение трех лет. Соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.

С 2018 года Влахович выступал за "Фиорентину", перейдя в команду из сербского "Партизана". Срок его контракта с итальянским клубом истекал в 2023 году. 28 января футболисту исполнилось 22 года.

Болельщики "Фиорентины" трансфер спортсмена не оценили. Группа фанатов клуба вывесила во Флоренции баннеры с угрозами и оскорблениями в адрес Влаховича. За домом футболиста наблюдает полиция.

Ранее экс-игрок итальянского футбольного клуба "Фиорентина" Массимо Орландо заявил, что российский нападающий Александр Кокорин не похож на футболиста. По словам спортсмена, россиянин на поле не создает впечатление серьезного профессионального игрока.