В ЦСКА извинились за презентацию нового полузащитника Юсуфа Языджи

Фото: AP Photo/Daniel Cole

Главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева извинилась за ситуацию с презентацией нового игрока команды Юсуфа Языджи.

"Приношу свои искренние извинения за презентационный ролик, который выпустила наша медиагруппа. Изначально планировался и был утвержден совершенно другой сценарий, но без присутствия игрока его нельзя было воплотить в жизнь", – написала она в официальном Instagram ЦСКА.

Кирильчева объяснила, что в условиях дефицита времени придумала сюжет, который оказался неудачным и неуместным, а для многих еще и оскорбительным.

Видеоролик московского футбольного клуба ЦСКА с презентацией турецкого полузащитника Юсуфа Языджи возмутил болельщиков в соцсетях.

В шуточном видео сымитирована переписка между аккаунтами ЦСКА и Языджи в Instagram. Клуб уговаривает футболиста подписать контракт, но игрок не отвечает на сообщения. Тогда клуб говорит Языджи, что в России "много Наташ", после чего турок резко соглашается.

Болельщикам не понравился такой юмор. Они посчитали, что подобное отношение оскорбляет российских девушек, поскольку существует распространенный стереотип, связанный с именем "Наташа".

Ранее ЦСКА объявил о переходе Языджи из французского "Лилля" на правах аренды. Соглашение рассчитано до окончания сезона 2021/22.