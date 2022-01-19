В ЦСКА извинились за презентацию нового полузащитника Юсуфа Языджи

Фото: AP Photo/Daniel Cole
Главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева извинилась за ситуацию с презентацией нового игрока команды Юсуфа Языджи.
"Приношу свои искренние извинения за презентационный ролик, который выпустила наша медиагруппа. Изначально планировался и был утвержден совершенно другой сценарий, но без присутствия игрока его нельзя было воплотить в жизнь", – написала она в официальном Instagram ЦСКА.
Кирильчева объяснила, что в условиях дефицита времени придумала сюжет, который оказался неудачным и неуместным, а для многих еще и оскорбительным.
Видеоролик московского футбольного клуба ЦСКА с презентацией турецкого полузащитника Юсуфа Языджи возмутил болельщиков в соцсетях.
В шуточном видео сымитирована переписка между аккаунтами ЦСКА и Языджи в Instagram. Клуб уговаривает футболиста подписать контракт, но игрок не отвечает на сообщения. Тогда клуб говорит Языджи, что в России "много Наташ", после чего турок резко соглашается.
Болельщикам не понравился такой юмор. Они посчитали, что подобное отношение оскорбляет российских девушек, поскольку существует распространенный стереотип, связанный с именем "Наташа".
Ранее ЦСКА объявил о переходе Языджи из французского "Лилля" на правах аренды. Соглашение рассчитано до окончания сезона 2021/22.
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