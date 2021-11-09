Криштиану Роналду рассматривает вариант ухода из "Манчестер Юнайтед"

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Португальский футболист Криштиану Роналду рассматривает возможность ухода из "Манчестер Юнайтед" по итогам сезона, если команда не сможет гарантировать себе место в Лиге чемпионов. Об этом сообщает "Газета.ру".
По информации британских СМИ, нападающий не хочет тратить последние годы своей игровой карьеры на выступление в Лиге Европы, которая является лишь вторым по значимости турниром в европейском клубном футболе.
После 11 туров Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед" расположился на шестой строчке с 17 очками, отставая на 9 очков от лидера – лондонского "Челси". Для попадания в Лигу чемпионов клуб должен занять как минимум четвертое место.
27 августа "Манчестер Юнайтед" объявил о достижении соглашения с итальянским "Ювентусом" о переходе 36-летнего португальца Криштиану Роналду. Новый контракт Роналду рассчитан на два года с возможностью продления на еще один сезон.
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