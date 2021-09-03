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Нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду внесли в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество забитых мячей на уровне национальных команд, сообщает RT.

В матче четвертого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года против Ирландии Роналду оформил дубль. Таким образом, он забил 111 мячей за сборную Португалии.

Футболист опубликовал в своем Instagram фотографию с сертификатом от Книги рекордов Гиннесса.

Звездный нападающий сборной Португалии, вернувшийся в английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед", будет играть под легендарным седьмым номером. Номер ему уступил уругвайский футболист Эдинсон Кавани, взявший себе 21-й. Под семеркой Роналду выступал за "красных дьяволов" с 2003 по 2009 год.

27 августа "Манчестер Юнайтед" объявил о достижении соглашения с итальянским "Ювентусом" о переходе 36-летнего португальца Криштиану Роналду. Новый контракт Роналду рассчитан на два года с возможностью продления на еще один сезон. Сам футболист признался, что его очень взволновал и обрадовал переход в "Манчестер Юнайтед".

