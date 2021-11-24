"Челси" разгромил "Ювентус" в матче группового этапа Лиги чемпионов

Фото: EPA/TASS/Facundo Arrizabalaga
Английский футбольный клуб "Челси" разгромно победил итальянский "Ювентус" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Игра прошла на стадионе Stamford Bridge в Лондоне. Встреча закончилась со счетом 4:0 в пользу англичан.
Голы на свой счет записали Трево Чалоба (25-я минута), Рис Джеймс (56) и Каллум Хадсон-Одои (58). Кроме того, на 95-й минуте отличился нападающий Тимо Вернер.
Благодаря данной победе "Челси" досрочно обеспечил себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Английский и итальянский клубы после пятого тура возглавили турнирную таблицу группы H с 12 очками.
В параллельном матче группы "Зенит" сыграл вничью со шведским "Мальме". Таким образом, российская команда гарантировала себе участие в плей-офф Лиги Европы.
Игра прошла на стадионе "Эледа" в Швеции. Встреча завершилась со счетом 1:1.
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