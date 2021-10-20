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Спорт

20 октября, 23:55

"Зенит" проиграл "Ювентусу" в матче Лиги чемпионов

спорт

Фото: TASS/AP/Dmitri Lovetsky

Футболисты петербургского "Зенита" проиграли туринскому "Ювентусу" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась в среду, 20 октября, в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0.

В команде победителей на 86-й минуте гол забил итальянец Деян Кулусевски.

Сейчас "Зенит" занимает третью строчку в турнирной таблице группы Н. У петербургской команды в активе три очка. У "Ювентуса" – 9 очков, команда занимает первое место. На второй строчке расположился английский "Челси" – 6 очков.

В четвертом туре "Зенит" и "Ювентус" встретятся в Турине, матч состоится 2 ноября.

30 сентября футбольный клуб "Зенит" одержал победу над шведским "Мальме" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Петербурге и завершилась со счетом 4:0.

"Зенит" победил шведский "Мальме" в матче Лиги чемпионов

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