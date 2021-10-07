Форвард "Зенита" Азмун избежал дисквалификации на три матча

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение не применять к форварду петербургского "Зенита" Сердару Азмуну дополнительной дисквалификации за удаление в матче 10-го тура РПЛ с "Сочи", сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
"В заседании принимал участие представитель юридической службы "Зенита", были представлены все необходимые документы, в том числе видеоматериалы. Было получено заключение ЭСК: комиссия установила, что карточка предъявлена правильно. КДК РФС пришел к выводу, что дополнительной дисквалификации не требуется", – приводит его слова РИА Новости.
Согласно решению комиссии, Азмун пропустит матч с тульским "Арсеналом" 16 октября. Но сможет принять участие в домашней встрече с московским "Спартаком" 24 октября.
Команда "Зенита" проиграла 3 октября "Сочи" со счетом 2:1. Прямую красную карточку Азмун заработал на 42-й минуте встречи за то, что врезался прямой ногой в голкипера Сослана Джанаева. За это ему могла грозить дисквалификация на срок до трех матчей.
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