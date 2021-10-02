"Динамо" дома уступило "Крыльям Советов"

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Футболисты "Динамо" уступили "Крыльям Советов" в матче 10-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ), который проходил на стадионе "ВТБ Арена" в Москве. Встреча завершилась со счетом 0:1.

Москвичи начали с активного наступления, однако соперники хорошо оборонялись. На 22-й минуте матча первый и единственный гол забил полузащитник самарцев Роман Ежов, приняв мяч от Ивана Сергеева. После этого "Крылья Советов" перешли в наступление, однако выйти вперед у них не получилось.

На матче присутствовал главный тренер российской сборной по футболу Валерий Карпин.

Ранее нападающего ФК "Зенит" Артема Дзюбу признали лучшим игроком РПЛ по итогам сентября. На это звание также претендовали полузащитник "Зенита" Клаудиньо и вратарь "Локомотива" Маринато Гильерме.

Уточняется, что в трех матчах чемпионата России спортсмен забил три мяча и осуществил две результативные передачи. В сентябре петербургский клуб одержал победу над "Ахматом", "Рубином" и "Крыльями Советов".

