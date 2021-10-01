Дзюбу признали лучшим игроком РПЛ по итогам сентября

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Нападающего футбольного клуба "Зенит" Артема Дзюбу признали лучшим игроком Российской Премьер-лиги (РПЛ) по итогам сентября. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

"Эксперты "Матч! Премьер" проголосовали за полузащитника "Зенита" Клаудиньо... <...> В голосовании болельщиков лучший результат показал вратарь "Локомотива" Гилерме... <...> Эксперты РПЛ выбрали Артема Дзюбу, и так как за лигой закреплено право решающего голоса, обладателем награды стал именно форвард "Зенита", – отметили в пресс-службе.

Уточняется, что в трех матчах чемпионата России спортсмен забил три мяча и осуществил две результативные передачи. В сентябре петербургский клуб одержал победу над "Ахматом", "Рубином" и "Крыльями Советов".

Между тем лучшим голом месяца признан мяч, который полузащитник "Рубина" Андрес Дрейер забил пяткой в ворота "Урала". А лучшим тренером второй месяц подряд признали Сандро Шварца, главного тренера "Динамо".

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что Дзюба попал в расширенный состав сборной РФ на октябрьские отборочные матчи ЧМ. Наставник объяснил это тем, что нападающий показал хорошую игру во встрече седьмого тура чемпионата России с "Ахматом". Тем не менее позже футболист отказался от приглашения в сборную, объяснив это недостаточно хорошей спортивной формой.

