Витор Перейра возглавил департамент судейства РФС

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Главой департамента судейства Российского футбольного союза назначен португалец Витор Перейра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.
Контракт с Перейрой заключен на два года с возможностью продления. До этого 62-летний португалец был рефери FIFA и UEFA.
"Это уникальный человек, его уникальность заключается в том, что он сочетает в себе уровень профессионального судьи с человеком, который был функционером в этой области на протяжении большого количества времени", – отметил Хачатурянц.
По его словам, до конца года Перейра составит дорожную карту своей работы: ему предстоит проанализировать нынешнюю ситуацию в российском судействе, а также заняться реформой системы обучения рефери.
Ранее в UEFA высказались против идеи проводить чемпионаты мира раз в два года, а не в четыре, как сейчас. По мнению специалистов организации, такое нововведение может привести к снижению значимости международного турнира, а также к сокращению возможностей для более слабых команд из-за замены регулярных матчей финальными турнирами.
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