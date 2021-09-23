Витор Перейра возглавил департамент судейства РФС

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Главой департамента судейства Российского футбольного союза назначен португалец Витор Перейра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.

Контракт с Перейрой заключен на два года с возможностью продления. До этого 62-летний португалец был рефери FIFA и UEFA.

"Это уникальный человек, его уникальность заключается в том, что он сочетает в себе уровень профессионального судьи с человеком, который был функционером в этой области на протяжении большого количества времени", – отметил Хачатурянц.

По его словам, до конца года Перейра составит дорожную карту своей работы: ему предстоит проанализировать нынешнюю ситуацию в российском судействе, а также заняться реформой системы обучения рефери.

Ранее в UEFA высказались против идеи проводить чемпионаты мира раз в два года, а не в четыре, как сейчас. По мнению специалистов организации, такое нововведение может привести к снижению значимости международного турнира, а также к сокращению возможностей для более слабых команд из-за замены регулярных матчей финальными турнирами.

