Черчесов может возглавить сборную Турции

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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов допустил, что может поработать в сборной Турции. Об этом сообщает "Газета.ру".
Специалист рассказал, что ранее поговорил с представителем Турецкой федерации футбола.
"Они мне звонили сами. Они тоже были удивлены, что я знаю турецких футболистов. Я вам могу сказать, что я и французских знаю, и испанских, и исландских, норвежских", – заявил Черчесов.
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов оставил пост 8 июля после неудовлетворительного выступления сборной на чемпионате Европы по футболу.
Новым главным тренером национальной команды РФ был назначен Валерий Карпин, ранее занимавший аналогичный пост в "Ростове". Под его началом сборная набрала 7 очков в трех матчах отбора на чемпионат мира.
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