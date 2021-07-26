РФС объявил о подписании контракта с Валерием Карпиным

Фото: телеграм-канал "Российский футбольный союз"

Российский футбольный союз объявил о подписании контракта с Валерием Карпиным. Теперь он официально стал главным тренером российской сборной по футболу. Об этом РФС сообщил в телеграм-канале.

"Карпин – главный тренер сборной России. Сегодня Валерий Георгиевич подписал контракт с РФС", – говорится в сообщении.

23 июля главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин был назначен новым наставником сборной России по футболу, специалист будет совмещать работу в национальной команде и клубе.

Карпин поблагодарил РФС за доверие и выразил готовность реализовывать поставленные для сборной задачи, ближайшей из которых является отбор на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов оставил пост 8 июля после неудовлетворительного выступления сборной на чемпионате Европы по футболу.