Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

00:36

Футболист "Спартака" Жиго перейдет в "Марсель"

спорт

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Защитник московского футбольного клуба "Спартак" Самуэль Жиго перейдет во французский "Марсель". Об этом пишет пресс-служба российской команды в официальном аккаунте в Twitter.

В сообщении уточняется, что трансфер состоится летом этого года.

"Конец сезона-2021/22 Сэм (Жиго. – Прим. ред.) проведет в Москве на правах аренды", – добавили в пресс-службе.

Жиго выступает за "Спартак" с 2018 года. За это время защитник провел за московский клуб 96 игр, в которых забил 9 голов.

Ранее итальянский футбольный клуб "Ювентус" договорился с "Фиорентиной" о переходе сербского нападающего Душана Влаховича.

Сумма трансфера составила 70 миллионов евро. Выплачивать ее будут в течение трех лет. Соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать