Футболист "Спартака" Жиго перейдет в "Марсель"

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Защитник московского футбольного клуба "Спартак" Самуэль Жиго перейдет во французский "Марсель". Об этом пишет пресс-служба российской команды в официальном аккаунте в Twitter.

В сообщении уточняется, что трансфер состоится летом этого года.

"Конец сезона-2021/22 Сэм (Жиго. – Прим. ред.) проведет в Москве на правах аренды", – добавили в пресс-службе.

Жиго выступает за "Спартак" с 2018 года. За это время защитник провел за московский клуб 96 игр, в которых забил 9 голов.

Ранее итальянский футбольный клуб "Ювентус" договорился с "Фиорентиной" о переходе сербского нападающего Душана Влаховича.

Сумма трансфера составила 70 миллионов евро. Выплачивать ее будут в течение трех лет. Соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.