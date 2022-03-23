Австралийская теннисистка Эшли Барти объявила о завершении карьеры

Фото: depositphotos/belchonock
Австралийская теннисистка Эшли Барти, занимающая первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), объявила о завершении спортивной карьеры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу WTA.
"У меня больше нет физического драйва, эмоционального желания и всего, что нужно, чтобы бросать себе вызов на высшем уровне. Я истощена. Это первый раз, когда я говорю такое вслух. Но я счастлива и готова", – сказала спортсменка.
Отмечается, что на счету Барти 15 титулов под эгидой организации. Австралийка занимает первую строчку мирового рейтинга с 9 сентября 2019 года. В январе она выиграла Открытый чемпионат Австралии. Ранее она становилась победителем Открытого чемпионата Франции (2019) и Уимблдона (2021).
До этого экс-чемпион мира по боксу по версии Всемирного боксерского совета (WBC) россиянин Руслан Проводников заявил о завершении карьеры.
В активе Проводникова – 25 побед (18 нокаутов) и пять поражений (0 нокаутов) на профессиональном ринге. Он владел чемпионским поясом по версии WBO с 2013 по 2014 год, а последний профессиональный поединок провел в 2016 году.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: