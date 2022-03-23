Австралийская теннисистка Эшли Барти объявила о завершении карьеры

Фото: depositphotos/belchonock

Австралийская теннисистка Эшли Барти, занимающая первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), объявила о завершении спортивной карьеры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу WTA.

"У меня больше нет физического драйва, эмоционального желания и всего, что нужно, чтобы бросать себе вызов на высшем уровне. Я истощена. Это первый раз, когда я говорю такое вслух. Но я счастлива и готова", – сказала спортсменка.

Отмечается, что на счету Барти 15 титулов под эгидой организации. Австралийка занимает первую строчку мирового рейтинга с 9 сентября 2019 года. В январе она выиграла Открытый чемпионат Австралии. Ранее она становилась победителем Открытого чемпионата Франции (2019) и Уимблдона (2021).

До этого экс-чемпион мира по боксу по версии Всемирного боксерского совета (WBC) россиянин Руслан Проводников заявил о завершении карьеры.

В активе Проводникова – 25 побед (18 нокаутов) и пять поражений (0 нокаутов) на профессиональном ринге. Он владел чемпионским поясом по версии WBO с 2013 по 2014 год, а последний профессиональный поединок провел в 2016 году.

