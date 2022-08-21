Украинский боксер Усик победил британца Джошуа в бое-реванше

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Украинский боксер Александр Усик одержал победу в бое-реванше с британцем Энтони Джошуа и защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.

12-раундовый поединок прошел в Саудовской Аравии. Усик победил раздельным решением судей. Таким образом, 35-летний украинец одержал 20-ю победу, не потерпев ни одного поражения.

После боя-реванша Усик заявил, что хочет провести поединок за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе против британца Тайсона Фьюри.

"Уверен, что Фьюри не завершил карьеру. Я убежден, что он хочет провести поединок со мной. Я тоже хочу подраться с ним", – приводит слова Усика РИА Новости.

Ранее сообщалось, что российский боец ММА в тяжелом весе Сергей Павлович за минуту отправил американца Деррика Льюиса в нокаут на турнире UFC 277.