Российский боксер Дмитрий Бивол победил абсолютного чемпиона мира Сауля Альвареса

Россиянин Дмитрий Бивол победил одного из лучших боксеров мира – абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса. Таким образом, атлет защитил свой титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в полутяжелом весе.

Бой состоялся в Лас-Вегасе. Бивол по решению WBA вышел на ринг без флага России и национальной символики. При этом его освистали болельщики. Подробнее – на телеканале Москва 24.

