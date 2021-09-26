Украинский боксер Усик победил британца Джошуа

Фото: PA/TASS/Zac Goodwin
Украинский боксер Александр Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа и завоевал титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.
Поединок прошел на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм" в Лондоне и состоял из 12 раундов. Усик был признан победителем единогласным решением судей.
Таким образом, Усик одержал 19 побед на профессиональном ринге, из них 13 – нокаутом. В свою очередь, Джошуа потерпел второе поражение при 24 победах.
Ранее Александр Емельяненко одержал победу в поединке с блогером Артемом Тарасовым.
Противоборство проходило по правилам бокса в ММА-перчатках, раунды длились по две минуты. В ходе поединка Тарасов четыре раза был в нокдауне.
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