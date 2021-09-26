Украинский боксер Усик победил британца Джошуа

Фото: PA/TASS/Zac Goodwin

Украинский боксер Александр Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа и завоевал титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Поединок прошел на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм" в Лондоне и состоял из 12 раундов. Усик был признан победителем единогласным решением судей.

Таким образом, Усик одержал 19 побед на профессиональном ринге, из них 13 – нокаутом. В свою очередь, Джошуа потерпел второе поражение при 24 победах.

Ранее Александр Емельяненко одержал победу в поединке с блогером Артемом Тарасовым.

Противоборство проходило по правилам бокса в ММА-перчатках, раунды длились по две минуты. В ходе поединка Тарасов четыре раза был в нокдауне.