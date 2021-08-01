Российский боксер Хатаев завоевал бронзу Олимпиады в Токио

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российский боксер Имам Хатаев завоевал бронзовую медаль Олимпиады в Токио.

Россиянин в полуфинале соревнования по боксу в весовой категории до 81 килограмма уступил британцу Бенджамину Уиттакеру. Спортсмену ОКР было присуждено поражение разделенным решением судей (1:4).

Финальный поединок олимпийского мужского турнира в указанной весовой категории пройдет 4 августа.

Ранее российская спортсменка по прыжкам в длину Дарья Клишина получила травму и не смогла пройти в финал Олимпийских игр в Токио. Девушка прервала третью попытку квалификации из-за повреждения ноги.

До этого российские спортсменки Софья Великая, Ольга Никитина, София Позднякова и Светлана Шевелева завоевали золото в командном турнире по фехтованию на саблях. Россиянки победили француженок со счетом 45:41.

Кроме того, российские спортсменки стали призерами ОИ в стрельбе из винтовки из трех положений. Юлия Зыкова и Юлия Каримова завоевали серебро и бронзу, уступив швейцарке Нине Кристен.