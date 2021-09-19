Боец ММА Емельяненко победил блогера Тарасова единогласным решением судей

Фото: instagram.com/alexemelyanenko

Александр Емельяненко одержал победу в поединке с блогером Артемом Тарасовым. Противоборство проходило по правилам бокса в ММА-перчатках, раунды длились по две минуты. В ходе поединка Тарасов четыре раза был в нокдауне.

После Емельяненко обратился к Тарасову и заявил, что ему не нужен реванш.

"На самом деле, я устал за тобой бегать. Ты не попал ни одного удара. <...> Соперников себе не выбираю, реванш с тобой мне особо не нужен", – сказал он в эфире телеканала "Матч ТВ".

Российский боец смешанного стиля также заявил, что намерен участвовать в турнире Bellator, который состоится в Москве. По его словам, сейчас он ведет переговоры с организацией.

Бой с блогером Тарасовым для тяжеловеса Емельяненко стал первым с июля прошлого года. Тогда он проиграл нокаутом в третьем раунде средневесу Магомеду Исмаилову на турнире АСА в Сочи. Врачи диагностировали у тяжеловеса перелом носа.

Всего в профессиональной карьере Емельяненко 37 поединков, в которых он одержал 28 побед.