Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко

Фото: АСС/Валерий Шарифули
Боец смешанного стиля Магомед Исмаилов сломал нос Александру Емельяненко во время боя турнира АСА 107, сообщает Championat.com.
Бойцы встретились в Сочи в пятницу, 24 июля. Завершился бой нокаутом в третьем раунде.
Изначально спортсмены должны были сразиться 3 апреля в Москве, однако из-за пандемии бой перенесли.
Победа Исмаилова стала 16-й в его карьере Исмаилова. На счету 34-летнего бойца также два поражения и одна ничья. 38-летний Емельяненко уступил в восьмой раз при 28 выигранных поединках и одной ничье.
Ранее сообщалось, что на бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым не пустят зрителей. Уточняется, что организаторы сделали все что могли для проведения боя со зрителями, в том числе согласовали с Роспотребнадзором. Однако не было получено согласие администрации Краснодарского края в связи с продлением "режима повышенной готовности" до 3 августа.
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